Близките на загиналите на Петрохан и Околчица излизат на протест

Близките на шестимата загинали на хижа Петрохан и край връх Околчица излизат на протест. Той ще се състои в петък следобед пред Съдебната палата.

Роднините на Николай Златков, Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев и 15-годишния А. М. настояват а повече информация от прокуратурата, както и за за конкретни документи от разследването – например резултатите от експертизите на труповете, както и независима проверка на описаното в тях, протоколите от първичните огледи, както и "край на течовете" на информация по неофициален път.

Иванов, Василев и Статев бяха открити мъртви на хижа Петрохан в началото на февруари, а седмица по-късно в кемпер край връх Околчица бяха намерени и телата на Калушев, Златков и 15-годишното момче.

Сред организаторите на протеста е Ралица Асенова - майката на Златков, която вчера обяви, че баща му е взел тялото на сина им без нейно знание.

През последните седмици Ралица няколко пъти сигнализира, че прокуратурата не й дава да види тялото на Ники. Преди няколко дни официално бе разрешено на близките да приберат телата.