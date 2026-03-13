ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18-годишен блъсна жена на зебра в Казанлък

Шоьор удари 49-годишна на пешеходна пътека в Казанлък Снимка: Pixabay

Жена на 49 години е настанена в болнично заведение след пътен инцидент на пешеходна пътека в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Пострадалата е с различни наранявания, няма опасност за живота ѝ.

Пътнотранспортното произшествие е настъпило около 15:40 часа вчера на улица "Кремона", уточняват от полицията. По първоначална информация то е между лек автомобил "БМВ", управляван от 18-годишен мъж и 49-годишната жена, кояте е пресичала на пешеходна пътека.

Водачът и пешеходката са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Преди дни пешеходка на 83 години пострада при пътен инцидент в центъра на Казанлък, припомни БТА.

