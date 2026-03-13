Премиерът Гюров награди кризисния щаб към Външно заради евакуациите от Близкия изток

Премиерът Андрей Гюров и външният министър Надежда Нейнски наградиха членовете на кризисния щаб към МВнР за работата им покрай евакуацията на българите от Близкия изток.

"Отдаваме признание на професионализъм, дълг, тиха отдаденост. Неща, които не влизат в новините, но правят голямата разлика. Работата на ситуационният център ще остане в историята на българската дипломация. Успяха в кратки срокове да изведат над 2600 български граждани от зоната на конфликта, при постоянно променящи се опасности. Тези 2600 души не са само числа, това са 2600 съдби и семейства, както и причини да се гордеем с вашата работа", каза премиерът Гюров.

"Страната ни е на първо място по изведени хора от зоната на конфликта. И е една от страните с най-много направени полети", заяви той.

"Обикновено външната политика е нещо далечно за хората, което се свежда от Европейския съюз, имена, свързани със съкращения, приети резолюции. По време на тази криза на практика видяха какво значи външно министерство да се грижи за тях", каза Надежда Нейнски.

И допълни: "Вие минахте отвъд преките си служебни ангажименти. И през нощта съм изпращала данни до ситуационния център и знам каква беше ангажираността ви."

Сред наградените бяха шефката на дирекция "Ситуационен център" към външно министерство Ирена Димитрова и Николай Банчев, директор на дирекция "Консулски отношения".