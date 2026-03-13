Обвиниха домашен насилник, ритал безжалостно жена си в столичен апартамент

Софийска районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала, съобщиха от прокуратурата. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния му арест, посочват от прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства на 10 март около 15:00 часа в апартамент в София обвиняемият е ритал в гърба жената и по този начин ѝ причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката.

В началото на годината съдът остави в ареста мъж, заканил се с убийство на жената, с която живее. На 2 януари в София обвиняемият се заканил с убийство на жената, като ѝ казал: „ще ти размажа черепа в стената, ще ти извадя душата и ще ти изтръгна гръкляна", припомня БТА.