НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

21-годишен отвлякъл, упоил и блудствал с 13-годишно момиче в Челопеч

21-годишен отвлякъл, упоил и блудствал с 13-годишно момиче в София СНИМКА: Pixabay

По досъдебно производство на Окръжна прокуратура – София са събрани доказателства за виновността на 21-годишния В.М. в извършването на престъпления спрямо малолетно лице, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.

На 20 декември 2025 г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. Същият ден, в хижа в района на село Челопеч, В.М. блудствал с  момичето, след като го упоил. 

По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата.

За извършените престъпни деяния В.М. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Окръжна прокуратура – София внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

