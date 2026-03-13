200 дка гора спасиха от пожар край Антоново

Потушен е пожар край антоновското село Моравица, спасена е около 200 декара гора, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Търговище.

Пожарът е избухнал вчера в сухи треви и храсти. Огънят е обхванал около 15 000 кв. м площ в землището на Моравица. Своевременно на сигнала се отзовали служители на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РС ПБЗН) в Антоново. Спасени от огъня са 150 декара смесена гора и още 50 декара иглолистна гора край селото, като не се е стигнало до преки загуби.

В сряда екипи на районните противопожарни служби в Търговищко реагираха на няколко сигнала за възникнали пожари в сухи треви и храсти. При два от инцидентите бързата им намеса е предотвратила опасността огънят да обхване и намираща се в близост до огнището на пожарите широколистна гора. По този начин са спасени 20 декара такава гора в землището на село Шишковица, Антоновско, както и десет декара широколистна гора в землището на Моравица, в близост до преминаващия оттам първокласен път София-Варна. Погасен е и пожар край търговищкото село Пробуда. И трите пожара са изгасени без преки загуби. Вероятната причина за инцидентите е човешка небрежност при боравене с открит огън, посочва БТА.

След други няколко пожара през изминалите почивни дни, от пожарната призоваха гражданите да бъдат по-внимателни при боравенето с огън на открито.