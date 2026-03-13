Гюров: Ще сезираме Конституционния съд, ако депутатите приемат присъединяването към Съвета за мир

Партиите навлизат в ситуация на предизборна кампания. Разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси, срещу своята позиция в списъка "Магнитски", но има ясна практика на Конституционния съд - Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като внасянето на такова предложение за ратификация е изцяло в правомощията на правителството. Ако такова решение бъде прието, ще сезираме КС. Правителството няма да се води от такива действия.

Това каза премиерът Андрей Гюров, след като по-рано днес стана ясно, че депутатите ще гледат извънредно ратификацията на участието на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Искането е по предложение на лидера на ДПС Делян Пеевски и вчера извънредно бе прието от комисията по отбрана. Това стана, след като от БСП обявиха, че ще бойкотират приемането на това решение и провалиха 2 пъти кворума във външна комисия.

Премиерът посети Министерството на външните работи , за да награди членовете на кризисния щаб, които отговаряха за евакуацията на българите от Близкия изток.

"Имаме нашите големи резерви, както почти всички държави в ЕС за правния статут на разширения Съвет за мир. Това е причината да искаме становище от КС, ако бъде прието такова решение от Народното събрание. Това са резервите на по-голямата част от европейските държави, които подкрепят плана за мир за Газа, но имат резерви към разширения състав", каза и външният министър Надежда Нейнски.

"Разгледахме цялата информация. Конкретните мерки, които предложихме бяха насочени към най-уязвимите хора от вдигането на цените на горивата. Това са над 1 млн. български граждани. Тези мерки ще бъдат активирани, когато цените за продължителен период надвишат стойности, базирани на борсовите цени", коментира Гюров мерките за справяне с покачването на цените на горивата.

"Мярката ще бъде на месечна база. Няма нужда от отпечатване на ваучери, средствата ще постъпят директно по сметките им, налични в НАП", обясни той.

По време на връчването на наградите на членовете на кризисния щаб към МВнР, Гюров заяви, че България е сред страните, евакуирали най-много и най-бързо своите граждани от зоната на конфликта в Близкия изток. Над 2600 са българите, изведени от размирните райони.

"Българското правителство се подготвя за най-лошите варианти в развитието на конфликта в Близкия изток. Надяваме се то да не е толкова лошо, както за българските граждани, така и за цялостната сигурност в района. Нямаме в момента информация, която да ни притесни повече от случващото се сега", коментира той развитието на войната, която започна в края на февруари.

Очаквайте подробности!