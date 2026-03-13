Решено: вероизповеданията няма да плащат данък върху наемите

Вероизповеданията се освобождават от данък върху приходите от отдаване под наем на имоти.

Тези промени в Закона за корпоративно подоходно облагане бяха приети на второ четене от парламента. "Против" гласуваха само от "Възраждане", а един народен представител от ПП-ДБ се въздържа.

Религиозните храмове са освободени също от данък сгради, данък върху наследствата, данък при дарение, такса смет, както и от ДДС за доставки, които не са свързани със стопанска дейност.

В мотивите е посочено, че основната дейност на организациите на вероизповеданията, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, е насочена към изпълнение на религиозни и свързани с тях социални функции, а не към реализиране на печалба. Част от тези организации притежават недвижимо имущество, което в редица случаи не се използва пряко за богослужебна дейност, но доходите от отдаване под наем или друго предоставяне за ползване на такова имущество представляват допълнителен източник на средства за финансиране на основната им нестопанска дейност. Облагането на тези доходи създава финансова тежест за вероизповеданията и ограничава възможностите им да осъществяват общественополезната си мисия, пише още в мотивите към законопроекта.

Депутатите одобриха и данъчно облекчение за научноизследователска и развойна дейност. За данъчни цели ще се признават до 25% от разходите за тази дейност в годината на отчитането им, когато са изпълнени определени условия. В случай, че в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага данъчно задълженото лице да има право да увеличи с 25% разходите за развойна дейност, включени в историческата цена на този актив.

Въвежда се и по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили, а именно годишна данъчна амортизационна норма не по-висока от 50%.

По време на гласуването на предложенията в бюджетна комисия бе отхвърлено предложение на Йордан Цонев, а именно нотариусите да получат по-високо данъчно облекчение - 40% нормативно признати разходи, спрямо сегашното 25% нормативно признати разходи, сега в зала обаче то получи подкрепа, благодарение на гласовете на ГЕРБ и ИТН.