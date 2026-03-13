Костадин Димитров след протеста в Пловдив: Пускаме по-нови автобуси по някои линии, намерени са още 100 шофьори от чужбина

Чух хората снощи, работя ежедневно за нормализирането на градския транспорт, уверява кметът

Напълно основателни са исканията на хората от протеста снощи. Честно казано, и аз бих застанал до тях в тази ситуация. Съвсем нормално е, след като всеки втори пловдивчанин ми се оплаква от транспорта, да има такава гражданска енергия и аз я приветствам.

Така кметът Костадин Димитров коментира пред "24 часа" исканията на снощния протест за нормален градски транспорт. Хората настояваха за редовни разписания, чисти автобуси, добро обслужване и курсове до 23 часа. И се зарекоха, че ако това не стане, протестите ще продължат.

"Не е добре обаче, когато подобна гражданска необходимост е "хваната" от политически амбициозни личности. Нека се съгласим, че присъствието на политици от София снощи, включително и от партии, които имат участие в приватизацията на "Градски транспорт" в Пловдив и го унищожиха, сега ни дават не само съвети, но и да протестират. Малко е лицемерно", продължи Димитров. Кметът Костадин Димитров е при протестиращите. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Независимо от това той уверява, че приоритет номер едно за него като кмет е нормализирането на градския транспорт. Но прави уговорка. "Не очаквайте чудеса при положение, че 20 години е разграбвано. Ще работя ежедневно за нормален градски транспорт", декларира той.

И дава дума, че всеки ден ще информира какво е свършено в тази посока. "Мога да кажа, че превозвачът Петко Ангелов е бил на преговори в чужбина и е намерил 100 шофьори", съобщи Димитров.

Един от проблемите за редовността на автобусите е именно липсата на шофьори. Повечето зад волана са в напреднала възраст.

"Още в понеделник ще посочим по кои линии ще бъдат пуснати по-нови автобуси, които да се движат до по-късно. Моето желание, за което ще държа, е до 23 часа да има автобус на спирката в централната градска част, за да могат хората да се приберат по кварталите", посочи Димитров.

Според него няма нужда рейсът да върви празен и пловдивчани да плащат за това.

"По исканията, които протестът издигна, се работи. Трябва да създадем стандарт как да стартира общинското предприятие "Екобус", каза още кметът.

"Като махнем политическата оцветеност на протеста, чух хората. Срещнах се с някои и преди събитието. Напълно нормални са им исканията на тези, които не са партийно обвързани. Показали сме в годините, че вършим работа, а не използваме несгодите на хората, за да вадим дивиденти", завърши Димитров.