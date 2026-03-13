Сигнал за злоупотреба с 45 млн. лв. за инсинераторите внесе в прокуратурата земеделският министър Иван Христанов

Внасям в прокуратурата сигнал срещу ветеринарни лекари, които е трябвало да контролират похарчването на 45 млн. лв. българска пара, нашите данъци. Те изобщо не са били на работа, когато са получавали парите. Това заяви на влизане в Съдебната палата земеделският министър Иван Христанов, който занесе огромни папки със сигнала до кабинета на главния прокурор.

Сигналът в прокуратурата е за извършени нарушения и престъпления във връзка с изгарянията на умрели животни. В него се твърди, че има злоупотреба със средства от обществена поръчка за инсенератори. По думите му огромен брой животни са унищожавани фиктивно, като с това е ощетяван държавният бюджет с милиони.

"Отново наблюдаваме огромни злоупотреби, тотално безконтролно поведение от страна на държавата спрямо разходване на огромен обществен ресурс. Една обществена поръчка, която е трябвало да трае 3 години и за тези 3 години да бъде усвоен от правилните хора някъде около 45 милиона лева ресурс. Още на 19-тия месец тези 45 милиона са приключили. Реално дори 46 милиона вече са похарчени и се очаква до края на тази поръчка да бъдат похарчени поне още толкова. Получаваме и още данни от колегите от Българска агенция за безопасност на храните за обществените поръчки. Масивите, които получихме снощи показват, че разминаванията, които констатирахме 2022 година, огромен брой уж унищожени животни никога не са били унищожавани и всъщност както агенцията, така и конкретни оператори са се превръщали в печатници за протоколи, които след това са осребрявани с изключително щедри чекове", каза Христанов пред Съдебната палата.

"Имаме шантаж на безпрецедентно ниво - някой да изпраща обвинения спрямо министъра към президента и премиера, това не е било последните 35 години. Този шантаж съдържа редица неистини, например, че аз съм отказвал да платя и съм спирал договора на въпросната фирма за 2025-2026 г. Това категорично не е вярно. Основната причина, поради която се нагнетява това съмнение в работата на държавата, е този сигнал", посочи огромната си папка Христанов.

Сигналът вече е внесен в прокуратурата, като се очаква компетентните органи да извършат проверка по изложените данни. Христанов подчерта, че целта на сигнала е да се изяснят всички факти около предполагаемите злоупотреби и да се гарантира прозрачност при управлението на публичните средства.

