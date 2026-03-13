18 месеца затвор за мъж, държал 140 пакетчета с полусинтетична дрога в Чирпан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районният съд в Чирпан ободри споразумение и наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от една година и шест месеца, при строг режим. Съдът наложи и глоба в размер на 1500 евро на 26-годишния К. Г., осъждан. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд в Стара Загора.

Пред съда обвиняемият признал вината си за това, че на 12 февруари, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорисково наркотично вещество - 140 броя полиетиленови пакетчета съдържащи суха, зелена растителна маса, с наличие в нея на полусинтетичен канабиноид, посочват от пресцентъра.

В съдебно заседание К. Г. декларирал, че разбира обвинението и последиците от споразумението и заявил, че доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът постанови остатъчните количества от наркотичното вещество, след извършена физико-химическа експертиза, да се отнемат в полза на държавата.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Преди дни полицейски екип на Районно управление в Чирпан задържа 19-годишен за шофиране след употреба на амфетамин и метамфетамин, припомня БТА.