Парламентът задължи кабинета да внесе закон за ратификация на Борда за мир на Тръмп

Парламентът задължи правителството да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването ни към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Инициативата за това бе на Делян Пеевски и ДПС. Решението мина със 100 гласа "за" от ГЕРБ, ДПС, ИТН и независимите. В залата имаше доста отсъстващи и от тези, които уж бяха против решението, АПС липсваха изцяло, а от БСП, МЕЧ и "Величие" имаше само по няколко човека.

Дебатът продължи няколко часа, но от него не стана ясно какво точно ще трябва да внесе кабинетът. Първоначално проекторешението гласеше, че трябва да се внесе "споразумението" за присъединяване, но бившият външен министър Георг Георгиев, сега депутат от ГЕРБ, обясни, че всъщност такова няма. Така сега решението гласи, че депутатите трябва да "ратифицират присъединяването" на България.

Йордан Иванов от ПП-ДБ попита защо бившият премиер Росен Желязков, който подписа включването на България в съвета, сега не излезе, за да обясни какво има в подписания документ и да защити решението си. След падането на правителството и той, и тогавашният външен министър Георг Георгиев се върнаха в парламента като депутати, но Желязков отсъства.

Васил Пандов от ПП-ДБ посочи два проблема. Първо, че според него такова решение на парламента би било противоконституционно. Външната политика се изпълнява от правителството и парламентът не може да каже на Министерския съвет дали да внесе закон за ратификация, или не, понеже така би иззело функцията му във външната политика. Второ, такъв закон не може да се внесе от народни представители.

"Това решение е правен абсурд от гледна точка на конституцията. Има практика, която посочва разделението на властите. На следващо място - какво гласуваме? Когато МС подпише проект на международен договор, който подлежи на ратификация, той се прилага към закона за ратификация, който се внася в Народното събрание. Искам да попитам има ли тук някой, който притежава заверен текста на това споразумение, заверен от Министерския съвет? Не, никой го няма, защото МС разсекрети решението, с което упълномощи министър-председателя да го подпише, но самият текст на споразумението не е публикуван. Никой не знае днес какво ще задължим МС да внесе в Народното събрание", обясни Пандов.

Нататък той коментира и информацията, която се знае за Съвета за мир - не е ясно каква точно е преходната администрация за Газа, дали съветът представлява международна организация, както и че това едно лице (Тръмп) пожизнено да председателства съвета противоречи на устава на ООН.

"Тази организация си преписва функции за поддържане на мира, което означава и военна намеса", каза още Пандов.

"Няма споразумение за присъединяване. България се присъедини и подкрепи устава за Съвета за мир. Затова търсите безуспешно текст на споразумение. Текстът на хартата е публичен и явен, присъединяването към него е направен по прозрачна процедура", излезе Георг Георгиев, за да внесе повече яснота. Добави, че нито една държава не е задължена да прилага решения на борда, с което не е съгласна.

Външната политика е в изключителната компетентност на Министерския съвет. НС иска да приеме решение да задължи правителството да извърши нещо - в случая да внесе проектозакон за ратификация.

Шефката на групата на БСП Наталия Киселова цитира две решения на Конституционния съд, според които парламентът не може да приема решения извън конституционните му конститутивни и контролни правомощия.

"Народното събрание не е конвент, не е орган, който може да изземе компетентност по отношение разделението на властите между законодателната и изпълнителната във връзка с това дали България да ратифицира международен договор", обясни конституционалистката. Тя изтъкна и друго - щом става въпрос за мир, защо трябва той да се гледа от комисията по отбрана. Действително проектът на решение беше разпределен във външната и военната комисия, но не и правната.

"САЩ са стратегически партньор на Европа, Европа реве САЩ да я защитава от евентуална инвазия на русия, защото ние категорично не сме готови. САЩ са президентска република с изключителни правомощия, президентът им е избран с рекордно доверие на американския народ. Президентът им започва тази инициатива и някой казва: "Няма да я приемем, защото не е добра, противозаконна, противоречи на устава на ООН". На кое ООН, на това, което си е отишло в историята ли? Самата Урсула фон дер Лайен каза, че няма да поддържаме повече стар ред, който си отива. ООН не може да вземе решение по нито един наболял проблем, чийто съвет за сигурност има две авторитарни държави с право на вето. ООН трябва да се реформира, разтури или да се приеме нещо друго. Дали това не е стъпка в тази посока", каза Йордан Цонев от ДПС.