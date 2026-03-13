Терзиев: Монтираме 30 нови LED осветителни тела в Южния парк

Заедно със заместник-кмета по околна среда инж. Николай Неделков проверихме как върви поддръжката и модернизацията на Южния парк – една от най-важните зелени зони в София. В момента фокусът ни е върху осветлението. Екипите на „Паркове и градски градини" монтират 30 нови енергоспестяващи LED осветителни тела по две алеи, които доскоро бяха в тъмнина. Там, където е необходимо, възстановяваме и старите стълбове, за да гарантираме по-добра видимост и сигурност за хората. Предстои изграждане на осветление и в още няколко точки в Южния парк, сред които и алеята откъм ул. „Бяла черква". Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той припомня, че още през 2024 г. е стартирало мащабното обновяване на осветлението в Южния и Западния парк.

"Оттогава до днес не сме спирали – върнахме блясъка на емблематични места като Народния театър, Паметника на Васил Левски и Паметника на Св. св. Кирил и Методий. Паркът „Заимов" също светна в края на 2025 г. Продължаваме с изграждане и подмяна на осветление, ежедневно почистване, поддръжка и подобряване на зелената система. Очакваме от екипите добро темпо и качество, защото всички искаме паркове на европейско ниво", подчертава Терзиев.