Акция за проверка на моторни шейни в Национален парк "Рила"

На 11.03.2026 г. на територията на Национален парк „Рила", в района на връх Мечит, беше проведена акция за спиране и недопускане движението на моторни шейни и мотори, пригодени за движение в зимни условия.

Акцията продължи повече от 10 часа. В нея участие взеха служители на ПУ – Белово, ПУ – Говедарци, както и началник отдел КО „Север".

По време на акцията, със съдействието на органите на МВР, беше установена самоличността на нарушители, като на същите са изпратени покани за съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения.

Дирекция „Национален парк Рила" апелира към всички посетители да спазват режимите и нормите в защитената територия.

Рила е дом на уникална природа и диви животни, които имат нужда от спокойствие.

Нека бъдем отговорни към планината – посещавайте парка с уважение към природата и спазвайте установените правила!