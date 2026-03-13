Международно акредитирано двуезично Кембридж училище е само на 7 години, но е с топ резултати на НВО. Фокусът на целия екип е да работи методично с децата още от предучилищна възраст и да надгражда знания и умения без стрес.

В „Наука за деца“образованието е много повече от учебници и оценки. То е атмосфера – спокойна, интелигентна и вдъхновяваща.

Подборът на ученици и семейства е важна част от философията на училището, защото добрата образователна среда се изгражда от хората в нея. „Когато родители, учители и деца споделят сходни ценности – уважение, любопитство, стремеж към развитие, заедно – училището се превръща в общност“,споделя управителят на училището г-жа Доротея Воева.

Именно тази общност създава среда, в която желанието за учене и усъвършенстване идва от само себе си. А в нея учениците растат уверени, мотивирани и отворени към света. В класните стаи се насърчава диалогът, творческото и критическо мислене и свободата да задаваш въпроси.

БЧК отбор

Основните двигатели на знанието в училището, в което се обучават деца от 2 до 19-годишна възраст, е силният преподавателски екип.

В гимназията Smart Science, в която фокусът са езиците, науката и предприемачеството, учители са имена със сериозно реноме и доказана експертиза в своята област.

Емил Колев и Стоян Боев – от Ученическия институт по математика и информатика и олимпийския отбор по математика до училищната скамейка в Smart Science, разстоянието се брои в мечти и (с желание) решени задачи.

Димитър Желев – учен географ, пътешественик, академичен преподавател, ръководител на олимпийския отбор и Боян Петров,винаги готов с разкази, снимки, препратки към житейски ситуации, в които учебният материал се е оказалбезценно знание

Христо Веселински и Борис Толев – химията е като музиката, съчетание от различни елементи, в благозвучие и хармония. Учители, отдадени на успехите на учениците си.

Албена Йочкова и Силвия Коцева – блестящ тандем за знания по биология и подготовка за кандидатстване за специалност „Медицина“ в България и чужбина

Георги Кирилов – финансов експерт с дългогодишен опит в сферите на инвестиционно банкиране и корпоративните финанси, натрупан в Лондон, Женева и България.

Тези учители успяват да привлекат децата в школите по предмети и занимания по интереси, в които се подготвят за олимпиади, състезания, откриват бъдещото си поприще икъдето талантите се развиват по забавен и креативен начин.

В класната стая

Програмата на училището включва над 20 извънкласни дейности и школи по интереси, които развиват академичните, артистичните, спортните и социалните умения на децата. Сред най-популярните са школите със засилено изучаване на математика и научни предмети - химия, физика, биология и география. Училището има своя театрална школа, айкидо клуб, ансамбъл по народни песни и танци, хип-хоп студио, школа по балет, школа по рисуване, клуб по художествена гимнастика, отбор по футбол и тенис на маса, клуб по творческо писане, отбор по шах и клас по пиано.

Учениците участват активно в спортни и научни състезания, изложби, концерти и културни инициативи, като по този начин развиват не само знания и умения, но и своя творчески потенциал, умение да презентират знанията си адекватно и да предават послание с увереност и екипен дух.

Гимназисти

Екипът на училищния вестник

ЧСУ „НАУКА ЗА ДЕЦА“ - ПРОГРАМА ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ДОБРОВОЛЧЕСТВО, ВЕРНИ ПРИЯТЕЛСТВА И ОТЛИЧНИ АКАДЕМИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

В училищната програма по благосъстояние (Wellness) гимназистите получават подкрепа за по-пълноценно личностно развитие, здравословни избори и създаване на навици за балансиран живот. Изграждат се практически умения за ефективно управление на личностни ресурси: време, приоритети, проекти и финанси

Нашите гимназисти планират университетска подготовка за следните области; медицина, право, бизнес, инженерни науки и др., съответно в МУ, София, СУ,София: Стопанско управление и ФМИ, ТУ, София, St Galen, American University, Blagoevgrad, University of Groningen, DELFT, TUE, Univ. Esslingen, Univ. Stuttgard, TU Viena

Ключова част от училищния живот са доброволческите инициативи. Възпитаници на ЧСУ „Наука за деца“ от всяка възраст се включват и заедно избират да подкрепят каузи като „Училище в болницата“, „Дари време“ и други, като подават ръка и даряват знания на деца в неравностойно положение. Училището е истинска жива общност, в която децата успяват да се ангажират с каузите, да са съпричастни към хората в неравностойно положение и да придадат смисъл на всяко усилие да се предаде нататък доброто, без шум и суета, и от сърце.

Отворен прием за 2026/2027 година:

деца, родени между 2022 г. и 2024 г.

деца, родени 2020 г. и 2021 г. (* Директен прием в 1. клас не се предлага)

за ученици в 5 клас

за ученици в 8, 9,10 клас

Преподавателят по физика Николай Теохаров и ученик

Преподавателят по химия Христо Веселински със свой ученик