Експерти от КЗП проверяват ресторанти и сигнали за повишени цени в хотели в Добричко

Три сигнала за необявени цени и завишаване на цените в туристически обекти са постъпили в офиса в Добрич на Комисията за защита на потребителите СНИМКА: Дияна Райнова

Три сигнала за необявени цени и завишаване на цените в туристически обекти са постъпили в офиса в Добрич на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, съобщи инспектор Марияна Колева на заседанието на Областния център по механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на
еврото. Инспекторите на КЗП са извършили 12 проверки, при които са установени нарушения. 

„Има проверки и на ресторанти, очакваме изисканите документи, за дапреценим има ли необосновано повишаване на цените и да наложим санкции", добави тя. „В станциите на „Български пощи" няма постъпили сигнали. Преди Нова година проведохме редица срещи по места за разясняване как ще се въвежда еврото и как ще се обменят левове в евро в пощенските станции. Имаме подкрепа от кметове и от кметски наместници по села", каза ръководителят на Областната пощенска станция Светослав Гочев.

„Икономическите оператори много бързо свикнаха с еврото, нямаме проблеми", заяви представител на агенция „Митници". От Областната дирекция на МВР заявиха, че не са засичали фалшиви банкноти и че продължават със засиленото полицейско наблюдение на пощенски станции по време на изплащане на пенсиите.

„Заседанията на Областния координационен център в Добрич вече ще се провеждат веднъж месечно. Но всяка седмица актуална информация от съответните институтиции ще постъпва в центъра. Ако се установят проблеми, може да се свика спешно заседание.Това са указания на Националния център", каза областният управител Асен Атанасов. Той се обърна с апел към членовете на Областния координационен център да бъдат още по-внимателни в работата си заради инфлационните процеси и геополитическата обстановка, като акцентира върху търговията с горива и евентуални опити за спекулативно повишаване на цените на колонките.

