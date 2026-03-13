ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спецекип на военните унищожи два корозирали боеприпаси в София

Двата частично корозирали 82 мм осколъчни снаряда СНИМКА: Министерство на отбраната

Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване, под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, унищожи на 13 март два частично корозирали 82 мм осколъчни снаряда, с взриватели и стабилизатори в учебен център "Сливница", съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната 

Снарядите са открити късно вечерта в четвъртък, по време на строителни работи, в квартал „Враждебна" в София. Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Двата частично корозирали 82 мм осколъчни снаряда СНИМКА: Министерство на отбраната

