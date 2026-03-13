Бойко Борисов: Прагматично трябва да се гледа на свалянето на санкциите на руския петрол

"Лесно е да се каже, че са закъснели или са избързали за компенсациите с горивата. Много сложна война става, страшно ожесточена е. Спекула е възможна и тук е ролята на правителството, на НАП, на Митниците, на КЗК да не я допуснат. Лесно може да се провери - на колко са внесени горивата и на колко ги продават по бензиностанциите. Прагматично трябва да се гледа на санкциите на руския петрол, които са свалени за 1 месец. Каквото има по моретата и океаните, трябва да се купи. Защото освен, че ще се качат цените, може да се стигне дотам и да го няма", това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Разград, където е на посещение.

Той добави, че когато се вдигнат цените на горивата, се вдигат и цените на стоките и услугите.

"Това го усетихме при Асен Василев и Кирил Петков, тогава всеки ден излизаше по 1 лев от нашия джоб заради горивата", продължи лидерът на ГЕРБ.

"За разлика от другите партии, ние сме много праволинейни и не се радваме на чуждото нещастие", каза Борисов.

"Днес им подкрепихме проектобюджета, а те вместо да кажат едно "Благодаря", продължават да правят безумни изказвания", заяви той.

"В състояние сме на две много тежки войни. Когато се говори за този Съвет за мир, думичката мир е тази вълшебна дума, която искаме да се приложи навсякъде. Затова подкрепихме нашият върховен представител на света Николай Младенов да движи тези процеси. Иначе тези войни ще ни донесат много разходи и щети", коментира лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че близо 770 блока се санират тази година.

"Това е най-добрата социална политика, според мен, в моята кариера. С европейски пари, с наши от бюджета се прави така, че се урбанизират градовете, стават красиви, енергийно ефективни, дига се цената на жилищата. Хората получават няколко придобивки накуп", каза Борисов.

Той изрази надежда, че служебното правителство няма да спре санирането, защото е най-добрата политика за всяко едно семейство.