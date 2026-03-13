Топлоподаването в някои части на София е спряно заради авария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поради аварии е временно спряно топлоподаването в някои части на столицата, пише в уебсайта на "Топлофикация - София".

От днес без парно и топла вода остават абонатите на бул. "Цариградско шосе" бл.10 и ул. "Майор Юрий Гагарин" 7 в ж.к. "Изток". Очаква се възстановяване на топлоподаването на 15 март в 11:55 ч.

Също така, на 14 март в 20:10 ч. се очаква да бъде възстановено топлоподаването за бл.12-А, бл.12-Б и бул. "Цариградско шосе" 49 – сградата на БТА, чието топлоподаване бе прекъснато снощи.

Засегнати са и абонатите в ж.к. "Дървеница", в участъка между бул. "Св. Климент Охридски", бул. "Андрей Ляпчев", ул. "Пловдивско поле" и ул. "Софийско поле". В този район се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 14 март в 10:45 ч.