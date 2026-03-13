ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условна присъда за домашен насилник, пребил бившат...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22463106 www.24chasa.bg

Делян Пеевски: ПП-ДБ громят Америка и Доналд Тръмп

4076
ПП-ДБ бяха против членството на България в Съвета за мир на Тръмп, както и приемането на подобно решение от парламента. Снимка: Николай Литов

"ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато Америка е на Сорос. Громиха Америка и президента на Америка. Жалка гледка".

Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като парламентът прие решение, с което задължи правителството да внесе закон за ратифициране на присъединяването ни към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Решението мина с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ИТН.

В залата дебатът продължи над два часа, през които депутатите първо спориха трябва ли изобщо да е в организацията на Тръмп, както и законно ли е изобщо парламентът да приема такова решение, понеже външната политика по конституция се води от правителството, не от парламента. Не стана ясно и точно какво ще се ратифицира, понеже бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че всъщност няма споразумение за присъединяване.

ПП-ДБ бяха против членството на България в Съвета за мир на Тръмп, както и приемането на подобно решение от парламента.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание