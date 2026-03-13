Делян Пеевски: ПП-ДБ громят Америка и Доналд Тръмп

"ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато Америка е на Сорос. Громиха Америка и президента на Америка. Жалка гледка".

Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като парламентът прие решение, с което задължи правителството да внесе закон за ратифициране на присъединяването ни към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Решението мина с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ИТН.

В залата дебатът продължи над два часа, през които депутатите първо спориха трябва ли изобщо да е в организацията на Тръмп, както и законно ли е изобщо парламентът да приема такова решение, понеже външната политика по конституция се води от правителството, не от парламента. Не стана ясно и точно какво ще се ратифицира, понеже бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че всъщност няма споразумение за присъединяване.