Задържаха мъж, откраднал пенсията на 96-годишен в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, откраднал пенсията на 96-годишен мъж, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 март в ж.к. „Лагера" в София, обвиняемият Г.Д. е отнел 1425 евро от 96-годишния И.С., без неговото съгласие. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

42-годишният Г.Д. е осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода" не по-малко от една година ефективно.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор Г.Д. е задържан за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.