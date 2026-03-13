2 г. условно и 5 без книжка за млад шофьор, причинил смъртта на пешеходец в Пловдив

Много съжалявам, от деня на трагедията всеки ден ми е черен, заяви Димитър Иванов

2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца и 5 години без книжка е присъдата на 21-годишния сега Димитър Иванов, причинил смъртта на възрастен пешеходец на бул. "Христо Ботев" в Пловдив. На 15 юли 2023 г. той шофирал маздата си с 84 км/час, пред него със същата скорост се движел фиат. В този момент 83-годишният Рангел Бинков започнал да пресича, водачът на фиата предприел маневра, вместо да се опита да спре, чак тогава Димитър Иванов видял пешеходеца, но било късно и последвал фаталният удар.

Шофьорът призна вината си. "Много съжалявам, от деня на трагедията животът ми се преобърна и всеки ден ми е черен", каза той пред Окръжния съд в Пловдив. Прокурорът по делото Мирослав Йосифов изтъкна, че към деня на катастрофата Димитър Иванов е имал книжка отскоро, но вече е бил санкциониран 5 пъти за превишена скорост, и настоя за наказание от 2 години условно и 4 без книжка.

Защитата на Иванов пледира, че исканото от обвинението наказание е завишено. "Прокурорът е направил неправилен извод, че само Димитър Иванов е виновен. Шофьорът на предната кола е бил задължен да спре, а не да прави маневра", заяви адвокат Емилия Недева.

В крайна сметка съдът уважи искането на прокуратурата, но завиши с 1 година срокът на отнемането на книжката. Присъдата може да бъде оспорена пред апелативните магистрати в Пловдив.