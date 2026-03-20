Модерно VR преживяване в старата столица

В "ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" започва асемблирането на ББМ "Страйкър" advertorial icon

"ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" ЕООД във Велико Търново е предприятие със 70-годишна история, с решаващ принос за повишаване отбранителната способност на страната, основен гарант за поддръжката на боеспособността и техническата обезпеченост на българската армия и с традиции в производството на изделия с гражданско предназначение. 

Разработваните бизнес програми за дейността на "ТЕРЕМ-Ивайло" през последните години отразяват стремежа за по-нататъшно икономическо развитие с цел запазване на потенциала за ремонт на въоръжение и техника, модернизация и привеждане в съответствие с възможностите и изискванията на НАТО, задоволяване потребностите на клиентите и попълване на съществуващите пазарни ниши чрез изделия с гражданско предназначение.

 

През 2025 г. усилията на дружеството, ръководено от управителя инж. Георги Бянов, бяха насочени към участието на "ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" в инвестиционния проект за придобиване на нова ББМ Stryker от сухопътните войски и предстоящото сглобяване на територията на "ТЕРЕМ - ИВАЙЛО".  Министерският съвет одобри инвестиция от 17 млн.лв.  за подобряване на материалната база в съответствие с изискванията на General Dynamics Land Systems, Канада. Реновирани са три от съществуващите сгради и са построени две нови съоръжения. В момента се извършват довършителни дейности по финализиране на инфраструктурата.

На територията на дружеството ще се извършват финалното асемблиране на ББМ Stryker, проверка на тяхната комуникационна функционалност и цялостна подготовка, включително боядисване. Основната задача пред ръководството са възможностите за изграждане на дългосрочни способности за последваща поддръжка и ремонт на придобиваните бойни и спомагателни машини от фамилията "Страйкър".

