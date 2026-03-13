Условна присъда за домашен насилник, пребил бившата и се заканил да я убие в Пловдив

Викнал я в автосервиз, за да се изяснят, не и позволил да си тръгне и й налетял

Условна присъда от 26 месеца с изпитателен срок от 5 години получи 37-годишен мъж от Пловдив, пребил жена си, на 25 години и се заканил с убийство, съобщиха от прокуратурата.

Двамата живеели на семейни начала, но се разделили. На 23 януари мъжът я повикал в автосервиз в Пловдив, за да си изяснят отношенията. По време на разговора той се ядосал, не позволил на жената да си тръгне, нито да говори по телефона. Извадил нож и го забил в дървена маса. След това със самоделен пистолет произвел изстрели в настилката в двора на автосервиза. Въпреки че жената искала да си тръгне, той не й позволил, като започнал да й нанася удари в тялото и лицето и й се заканил да я убие.

Мъжът е сключил споразумение с прокуратурата и. Той е признат за виновен по 3 обвинения - за нанесена лека телесна повреда, закана с убийство и принуда да върши нещо против волята й.

Решението е окончателно.