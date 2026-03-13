ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и САЩ ще проведат търговски преговори във Фр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22463511 www.24chasa.bg

Условна присъда за домашен насилник, пребил бившата и се заканил да я убие в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2364
37-годишен е задържан за домашно насилие в Пловдив СНИМКА: Pixabay

Викнал я в автосервиз, за да се изяснят, не и позволил да си тръгне и й налетял 

Условна присъда от 26 месеца с изпитателен срок от 5 години получи 37-годишен мъж от Пловдив, пребил жена си, на 25 години и се заканил с убийство, съобщиха от прокуратурата. 

Двамата живеели на семейни начала, но се разделили. На 23 януари мъжът я повикал в автосервиз в Пловдив, за да си изяснят отношенията. По време на разговора той се ядосал, не позволил на жената да си тръгне, нито да говори по телефона. Извадил нож и го забил в дървена маса. След това със самоделен пистолет произвел изстрели в настилката в двора на автосервиза. Въпреки че жената искала да си тръгне, той не й позволил, като започнал да й нанася удари в тялото и лицето и й се заканил да я убие.

Мъжът е сключил споразумение с прокуратурата и. Той е признат за виновен по 3 обвинения - за нанесена лека телесна повреда, закана с убийство и принуда да върши нещо против волята й.

Решението е окончателно.

37-годишен е задържан за домашно насилие в Пловдив СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание