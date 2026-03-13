ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима изобретатели в Златната книга на Патентното ...

Механизирано мият улици и булеварди в Русе за периода 16-20 март

Механизирано миене на улици в Русе. Снимка: Община Русе

През следващата седмица продължават дейностите по механизирано миене на пътната мрежа и обществените пространства в града. От 16 до 20 март служители на „Консорциум Еко Русе груп", поддържащ обществената хигиена, ще работят по улиците „Солун", „Капитан Маринов", „Никюп", „Згориград", „Тича", „Шипка", „ Изгрев", „Антим", „Сент Уан", „Измаил", „Рига", „Петрохан", „З. Стоянов", „Котовск" и тротоарите, бул. „Мидия Енос" с пътен възел „Охлюва", алеите „Еделвайс", „Момина сълза", „Бели Брези" и „Бели Хризантеми".

Специализираните машини на ОП „Паркстрой" ще се погрижат за пешеходните зони в Централната градска част и парковете.

Миенето ще се извършва при подходящи метеорологични условия, като апелът към гражданите е при възможност да освободят платната от паркирани коли.

