Модерно VR преживяване в старата столица

Велико Търново вече предлага едно различно приключение – модерно VR преживяване, което съчетава история, технологии и забавление. Новата атракция дава възможност на посетителите да се потопят във виртуална реалност и да разгледат емблематични забележителности като Царевец, Самоводскта чаршия и много други по напълно нов начин.

Чрез специални VR очила участниците могат да се „пренесат“ в знакови исторически и културни обекти на стара столица, станали свидетели на ключови моменти от българската история. Инициативата има за цел да привлича туристи и местни жители, които търсят иновативен начин за културно и развлекателно изживяване.

Друг основен акцент през 2026 г. ще бъде аудио-визуалната програма "Царевград Търнов" и особено реставрираната оригинална версия на спектакъла, която е показвана през 1985 г. Пускането й беше кулминацията на честванията по повод 40 години "Звук и светлина" през миналата година.

Новите услуги бяха представени на тазгодишното издание на най-голямото туристическо изложение в България - "Ваканция и СПА Експо". "Старата-нова" версия на програмата предизвиква много голям интерес сред туроператори от страната и чужбина и от неорганизирани туристи. Тя ще бъде включена в графика на официалния сайт на програмата – soundandlight.bg.