Задържаха 52-годишна шофьорка, опитала да подкупи с 20 евро полицаи в Раковски

24 часа Пловдив онлайн

Пътни полицаи пишат актове на нередовен шофьор, спрян на пътя. СНИМКА: "24 ЧАСА"

Шофьорка се озова в ареста, след като опита да даде пари на полицаи от Раковски, за да не й напишат фиш. Това е станало вчера около 13 ч., когато автопатрул спрял за рутинна проверка лек автомобил, управляван от 52-годишна жена.

След като било установено, че в колата пътува малко дете, без да е поставено в необходимата обезопасителна система, униформените започнали да оформят фиш за нарушението на Закона за движение по пътищата. С намерение да осуети действията им обаче, водачката подхвърлила в патрулния автомобил банкнота от 20 евро. По случая е започнато бързо производство, а с постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив извършителката е привлечена като обвиняема и задържана за срок до 72 часа.

