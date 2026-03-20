Скъпи съграждани,
Горди великотърновци,
Празник е! Празникът на Велико Търново – 22 март!
Нашият специален ден!
Ден, в който с високо вдигната глава казваме: Ние сме великотърновци!
Ние живеем в Историческата и духовна столица на България.
При Клокотница цар Иван Асен II успя, за да издигне Търновград в столица на велика държава. Нашата България!
С достижения – културни и духовни, които са изписани със златни букви в историческия ни летопис.
Затова и днес – осем века след славната победа, българското се усеща най-силно тук - във Велико Търново!
Търновград празнува Деня си вече 147 години.
Ден, в който почитаме и уважаваме благодетелите си.
И поддържаме силно огъня на българския дух.
Историята разказва за делата на предците ни.
Нека следваме примера им - да се грижим и всеки ден да правим нещо добро за любимия ни град.
Нека постигнем нашите стремежи и амбиции!
Дори пътят да е стръмен, заедно ще го изкачим!
За да се множат успехите на Велико Търново!
За да се говори с добро за нашия град.
А децата на Старата столица да живеят в град уютен, подреден, модерен, но и пазещ мъдростта на миналото.
Велико Търново е щастие!
Велико Търново е привилегия и отговорност!
За всеки от нас. В името на бъдещето.
Честит празник, скъпи великотърнови!
Бъдете горди и обичайте Велико Търново!
Даниел Панов,
кмет на община Велико Търново