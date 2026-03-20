Скъпи съграждани,

Горди великотърновци,

Празник е! Празникът на Велико Търново – 22 март!

Нашият специален ден!

Ден, в който с високо вдигната глава казваме: Ние сме великотърновци!

Ние живеем в Историческата и духовна столица на България.

При Клокотница цар Иван Асен II успя, за да издигне Търновград в столица на велика държава. Нашата България!

С достижения – културни и духовни, които са изписани със златни букви в историческия ни летопис.

Затова и днес – осем века след славната победа, българското се усеща най-силно тук - във Велико Търново!

Търновград празнува Деня си вече 147 години.

Ден, в който почитаме и уважаваме благодетелите си.

И поддържаме силно огъня на българския дух.

Историята разказва за делата на предците ни.

Нека следваме примера им - да се грижим и всеки ден да правим нещо добро за любимия ни град.

Нека постигнем нашите стремежи и амбиции!

Дори пътят да е стръмен, заедно ще го изкачим!

За да се множат успехите на Велико Търново!

За да се говори с добро за нашия град.

А децата на Старата столица да живеят в град уютен, подреден, модерен, но и пазещ мъдростта на миналото.

Велико Търново е щастие!

Велико Търново е привилегия и отговорност!

За всеки от нас. В името на бъдещето.

Честит празник, скъпи великотърнови!

Бъдете горди и обичайте Велико Търново!

Даниел Панов,

кмет на община Велико Търново