Седмичен отчет за дейността на общинската администрация в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

продължават строителните дейности по благоустройство на околоблоковото пространство до бл. „Странджа планина" в кв. „Родина" - заздравяване на основата и монтиране на LED осветителни тела на новите стълбове за улично осветление;

продължават строителните работи за подготовката на ул. „Козница планина" за полагане на нова асфалтова настилка – полагане на нови улични бордюри на места и премахване на старата амортизирана пътна настилка;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Потсдам", ул. „Акад. Михаил Арнаудов", ул. „Иван Ведър", ул. „Рига", ул. „Капитан Райчо Николов", ул. „Никола Петков", ул. „Райко Даскалов", ул. „Свети Георги", ул. „Сент Уан", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Тодор Александров", ул. „Тулча" и ул. „Църковна независимост";

извършено бе частично машинно преасфалтиране на участъци с компрометирана настилка по бул. „Васил Левски", бул. „Придунавски", ул. „Константин Иречек" и ул. „Борисова";

започна изграждане на монолитна линейна отводнителна система за повърхностни води на дигата на голямото езеро в Лесопарк „Липник" в с. Николово;

приключи ремонтът на участък от тротоар на кръстовището на ул. „Генерал Гурко" с ул. „Цар Самуил";

монтирани бяха нови LED прожекторни осветителни тела за осветяване на пл. „Свобода";

монтирани бяха нови светодиодни панели в съществуващите осветителни тела и бе възстановено осветлението по протежението на ул. „Баба Тонка";

отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Капитан Райчо Николов" и до бл. „6" в кв. „Дружба" 3;

ремонтирани бяха разрушени дъждоприемни шахти по ул. „Йосиф Дайнелов" и ул. „Троян";

извършена бе подмяна на 25 амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Бъзън;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, републикански път II – 21, бул. „Генерал Скобелев", ул. „Борисова", ул. „Гео Милев", ул. „Княз Дондуков – Корсаков", ул. „Духовно възраждане", ул. „Зорница", ул. „Константин Величков", ул. „Лъкатник", ул. „Люляк", ул. „Петрохан", ул. „Петър Берон", ул. „Солун", ул. „Стефан Караджа" /вкл. ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Янтра", както и по уличната мрежа на кв. „ДЗС";

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода" и пл. „Хан Кубрат";

монтирани бяха 16 нови и бяха възстановени 8 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 46 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

монтирани бяха 72 м. нови еластични пътни предпазни ограждения /мантинели/ по ул. „Свети Димитър Басарбовски";

продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" - в участъка между кръстовищата с бул. „Христо Ботев" и ул. „Шипка";

извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Сент Уан" с ул. „Николаевска" и ул. „Стефан Стамболов", бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", бул. „Съединение" с бул. „Цар Освободител", бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър", бул. „Христо Ботев" с бул. „Васил Левски" и бул. „Цар Освободител" с бул. „Христо Ботев", ул. „Шипка" и ул. „Панайот Хитов";

положена бе пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Борисова", ул. „Васил Априлов", ул. „Голям Богдан", ул. „Давид", ул. „Пиротска" и пред вх. „В" на бл. „212" в кв. „Чародейка";

продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на гр. Русе, които работят от понеделник до петък на следните места и със следния график:

ул. „Щип" понеделник;

ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" вторник;

ул. „Димчо Дебелянов" 2А – сряда;

ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 четвъртък;

бул. „Христо Ботев" /до бл. „13"/ – петък;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 5 кучета. Извършена бе ваксинация на 8 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 8 кучета. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

обявени бяха свободни места за прием в детските градини за настоящата учебна година;

на 17 март в зала „Култура" на ул. „Цариброд" 3 бе проведен втори информационен ден за програма „Култура";

продължава подготовката за провеждане на церемонията по случай 154 години от гибелта на Ангел Кънчев, която ще се проведе от 11:30 часа пред паметника на революционера на бул. „Славянски";

извършени бяха координационни дейности, свързани с реализацията на концертите от програмата на 65. МФ „Мартенски музикални дни" - провеждане на рекламни кампании, поддържане на официалните уебсайт на фестивала и фейсбук страницата, актуализиране на информацията за предстоящите събития;

изготвени бяха отчети за работата на екипа и др. административни дейности по проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

осигурени бяха средства за транспорт на учениците за януари и февруари;

взето бе участие в Националната среща на общинските експерти по образование от 11 до 13 март 2026 г. в гр. Пловдив, организиране на Националното сдружение на общините в Република България;

подготвено бе предложение за изменение и допълнение на правилата за прием в първи клас, във връзка с необходимостта от привеждането им в съответствие с нормативни актове от по-висок ранг;

взето бе участие в Общинския кръг на състезанието по безопасност на движението по пътищата.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

на 12 март бе проведена встъпителна пресконференция по проект „Градска среда, култура и икономическо развитие", договор №BG16FFPR003-1.001-0012-C01, финансиран по програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. Интегрираната териториална инвестиция залага на изграждането на два нови обекта – нов корпус на Доходното здание и създаването на ново пространство за публични събития. Предвижда се ремонтирането и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в Регионална библиотека „Любен Каравелов" и „Обреден дом - Русе". Общият бюджет на проекта е 12 454 604,76 евро, от които финансирането от ЕС е 12 394 797,16 евро и съфинансиране от Община Русе в размер на 59 807,60 евро, а срокът за изпълнение е 36 месеца – до 03.09.2028 г.;

Община Русе бе домакин на работна среща с представители на Община Кълъраш, във връзка с втория етап на кандидатстване по Интегрираната териториална стратегия на програма Interreg VI-A Румъния-България. Заместник-кметът Златомира Стефанова приветства румънската делегация, водена от административния мениджър Йонут Саво. В работната сесия бяха детайлизирани графиците и дейностите по пълното проектно предложение. Двете страни договориха регулярни консултации и теренни посещения до крайния срок за подаване на проекта, който е 30 юни;

безвъзмездно бе предоставено за управление на ОУ „Отец Паисий" помещение в блок „Орфей" на ул. „Плиска" 3 за обучение на деца в подготвителен клас;

на свое извънредно заседание Комисията по жилищно настаняване прие списък на наемателите, участващи в класирането за закупуване на общински жилища, като ги подрежда в низходящ ред, съобразно получения брой точки; списък на жилищата за продажба, които да бъдат предложени на Общински съвет – Русе и списък на наемателите, които не отговарят на изискванията на чл. 35, ал. 1 от Наредба 6, които ще бъдат внесени за разглеждане от Общински съвет – Русе на предстоящата сесия през месец април;

издадени бяха 7 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито, регистрирани бяха 3 апартамента за гости и бе прекратена регистрацията на един апартамент за гости.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

стартира процедура за авторски надзор за изграждане на два нови корпуса за потребителите в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста", като след избиране на изпълнител и на строителен надзор, ще бъде открита строителна площадка;

продължават дейностите по ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14, като бяха извършени дейности по изграждане на вътрешната електрическа и отоплителната инсталация;

продължава изпълнението на обект „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Ильо войвода" – полагане топлоизолация по тавани на мазите, полагане топлоизолация по фасади";

продължава изпълнението на обект „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Боримечка" – монтиране на дограма по общите части, вх. „Б" и самостоятелни обекти;

продължават строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на сградите в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" на ул. „Белмекен" 16. Дейностите предвиждат и изграждане на топла връзка между сградите, което ще улесни както ежедневната работа на персонала, така и придвижването на потребителите на социалната услуга, особено при неблагоприятни климатични условия. Извършени бяха дейности по полагане на бетон по колони и плоча, както и кофраж на колоните на новостроящата се сграда;

продължават дейностите по основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик" – работа по преустройството на стаите и общите части;

продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски" - работа по изграждането на трибуните на вътрешното баскетболно игрище;

извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

издадена бе една заповед за разрешаване достъпа и строителството на строеж, като същата е в процес на връчване на заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчета от социалните

услуги;

извършени бяха 20 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

22 потребители получиха своето индивидуално устройство за дистанционно наблюдение на жизнени показатели и алармиране при промени в състоянието им в изпълнение на проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Русе",

финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., съфинансиран от Европейски социален фонд плюс, стартира дейност 2 - „Телекеър";

обявен бе конкурс за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства";

взето бе участие в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в Съвета за сътрудничество в Дирекция „Бюро по труда" - Русе;

консултирани бяха 11 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 8 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа;

социални работници от социалната услуга „Асистентска подкрепа" зарадваха ползвателите и асистентите с малък, но сърдечен жест по случай 8 март – курабийки, приготвени с много старание и любов от потребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Св. Петка". Към всяка от тях беше добавено и лично пожелание за още повече празнично настроение;

социални работници посетиха една от потребителките на социална услуга "Асистентска подкрепа" по случай нейното навършване на впечатляващите 101 години, за да ѝ поднесат своите най-сърдечни поздравления, внимание и уважение. Срещата премина в много топла и емоционална атмосфера, изпълнена с усмивки и добри пожелания;

извършени бяха 16 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

подготвен бе финансовият отчет до Агенцията за социално подпомагане /АСП/ с изчислени средствата за възнагражденията на 1537 лични асистенти, предоставящи лична помощ;

консултирани бяха 8 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

на 11 март бе проведена консултация по програма „Да опазим очите на децата" в ДГ „Червената шапчица";

извършени бяха проверки на здравните кабинети на ДГ „Чучулига" 3, ДГ „Слънце" 1 и 2, СУЕЕ „Св. Константин - Кирил Философ", СУ „Възраждане" и ОУ „Братя Миладинови" в изпълнение на предварително утвърден график;

екипът по ранно детско развитие посети по график Детска ясла 6, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите от детската ясла бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. В Детски ясли 15, 16, 1 и 4 бяха проведени специализирани занимания за стимулиране на груба моторика, обсъждане на конкретни казуси, свързани с говорно развитие и предизвикателствата при комуникацията на деца;

проведена бе тематична екипна среща в Детска ясла 1 на тема "Как да разпознаваме отклонения в психомоторното развитие на детето";

във връзка с дейностите по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпление ", служители на Превантивно-информационния център проведоха три сесия с четири паралелки от дванадесети клас от ПГ по механотехника „Ю. Гагарин", ПГСАГ „Пеньо Пенев" и ПГИУ „Елиас Канети" на тема „Превенция употребата на наркотични вещества". Във връзка с програмата „Уча се да чувствам и разбирам", стартираха дейностите с деца от четири паралелки на първи и втори клас от ОУ „Тома Кърджиев". По програмата „Кодово име живот" бяха проведени три сесии в шести и седми клас на ОУ „Любен Каравелов" и ОУ „Никола Обретенов";

във връзка с програмата „Спорт за свободен живот", бяха проведени две тренировки с младежите от Кризисния център за непридружени деца и с деца с увреждания от Спортен клуб „Захариев файт тийм";

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Дружба" и кв. „Селеметя", като консултираха 56 лица за Закона на здравното осигуряване и други 9 здравно неосигурени лица за диагностика и лечение в лечебни заведения. На 21 лица съдействаха за извършване на медицински прегледи. Проведоха беседа със 7 деца на тема „Белите ми зъбки". Здравните медиатори се включиха в онлайн обучение на тема „Детско здраве" с водещ д-р Таня Андреева – педиатър и детски ревматолог;

изготвени бяха 45 карти за хора с трайни увреждания;

до момента издадените разрешения за таксиметров превоз в община Русе са 618;

взето бе участие в събитие, организирано от Федерацията на научно-техническите съюзи в България, във връзка с плана за развитие на железопътната мрежа;

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

продължава работата по обработка на заявленията за кандидатстване по програма „Спорт 2026 г.";

продължава подготовката за лекоатлетическия турнир „Лъвски скок", който ще се проведе на 14 март /събота/ и за организацията на събитие и занимания по „Детска атлетика", което ще се проведе съвместно с Българската федерация по лека атлетика;

извършена бе подготовка на общинско първенство по лека атлетика и провеждане на общинско първенство по футбол;

организиран бе транспорт за русенските училища и отбори, които ще участват в зоналните първенства на Ученическите спортни игри;

извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни и волейболни срещи;

проведена бе комисия от Български футболен съюз, във връзка с провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига за сезон 2026/2027 г.;

продължава подготовката на Общинската тенис база в Парка на младежта за откриване на тренировъчния и състезателен сезон;

продължава подготовката на образователния формат „Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града, която представлява платформа за симулация на държавната власт и дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация.