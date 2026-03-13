ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и САЩ ще проведат търговски преговори във Фр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22463858 www.24chasa.bg

Съден за убийство на бездомно куче бе признат за виновен за побой над жена

2648
Бездомно куче. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Рачо Байрактаров, станал известен с делото срещу него за убийството на бездомно куче, е признат за виновен по частното дело за побоя над Боряна Солакова.

Жената се грижела за две кучета на метростанция "Хан Кубрат" през 2022 година. Тогава Рачо Байрактаров започнал да рита едното, а Боряна Солакова се втурнала да го защитава.

Байрактаров беше обвинен в причиняване на смърт на гръбначно животно по особено мъчителен начин, след като видеозаписи го показаха да рита животното. Съдът обаче го оправда, а причината - липса на категорични доказателства, че животното е починало вследствие на неговите ритници.

Сега той е признат за виновен за нанасяне на лека телесна повреда над Боряна Солакова, съобщава БНТ. Жената имаше синини и оттоци по краката. Байрактаров трябва да плати разноските по делото с лихвите в размер на 1000 евро и 1500 евро за неимуществени вреди на Боряна Солакова.

Бездомно куче. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание