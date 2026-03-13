Съден за убийство на бездомно куче бе признат за виновен за побой над жена

Рачо Байрактаров, станал известен с делото срещу него за убийството на бездомно куче, е признат за виновен по частното дело за побоя над Боряна Солакова.

Жената се грижела за две кучета на метростанция "Хан Кубрат" през 2022 година. Тогава Рачо Байрактаров започнал да рита едното, а Боряна Солакова се втурнала да го защитава.

Байрактаров беше обвинен в причиняване на смърт на гръбначно животно по особено мъчителен начин, след като видеозаписи го показаха да рита животното. Съдът обаче го оправда, а причината - липса на категорични доказателства, че животното е починало вследствие на неговите ритници.

Сега той е признат за виновен за нанасяне на лека телесна повреда над Боряна Солакова, съобщава БНТ. Жената имаше синини и оттоци по краката. Байрактаров трябва да плати разноските по делото с лихвите в размер на 1000 евро и 1500 евро за неимуществени вреди на Боряна Солакова.