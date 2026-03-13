Мъж изля препарат в извор в Карловско и уби 1,5 тона пъстърва, арестуваха го

Имал влошени бизнес отношения със собственика на рибарника

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 42-годишен мъж за това, че на 18 януари в землището на карловското село Войнягово е убил 1,5 тона риба - дъгова пъстърва, собственост на търговско дружество. От деянието са причинени значителни вреди - на обща стойност 582 511 евро, съобщиха от държавното обвинение.

На посочената дата призори мъжът пристигнал с лек автомобил в района на селата Дъбене и Войнягово. Установено е, че той имал влошени бизнес отношения със собственик на рибарник в района, където се отглеждала дъгова пъстърва. Поради тази причина в извор, който захранвал с вода рибарника, изсипал препарат, съдържащ опасно вещество, от което 1,5 тона риба във водоема е умряла.

По случая е бил подаден сигнал в полицията. Експерти от няколко институции започнаха проверка. При проведеното разследване е установено, че 42-годишният мъж е извършител на деянието. Днес по искане на прокуратурата Районният съд в Карлово е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.