Емил Дечев: Няма чистка в МВР заради Петрохан, смених директора на националната полиция, защото му нямам доверие

Нито фактите, нито личната ми позиция за "Петрохан" са се променили. Настоях единствено за пълно, всестранно и обективно разследване. За него имаше пресконференция в сряда, трета поред. Участва Иван Маджаров, зам.-директор на ГДНП с ресор "Разследване", който си е на същия пост. Началникът на криминална полиция Ангел Папалезов също е на поста си. Спекулациите са, че имам намерение на уволнявам, местя или отстранявам разследващи по този случай. Не съм се намесвал и няма да се меся в работата на разследващите полицаи. Като ръководител имам правото да знам как си вършат работата и да нося отговорност от тях.

Това заяви вътрешният министър Емил Дечев пред депутатите. Той и правосъдният министър Андрей Янкулов бяха призовани за изслушване от ИТН. Тошко Йорданов заяви в началото, че има натиск над шефка на отдел "Разследване" в ГДНП да бъде преместена на друго място.

"Не съм говорил с такава жена и не знам за какво говорите", отговори Емил Дечев. Той смени само директора на ГДНП Захари Васков, който сега е в звеното за подпомагане към кабинета на вътрешния министър.

"Не е вярно, че съм сменил директора на ГДНП заради "Петрохан". За да има честни избори, трябва да имам доверие в екипа. Съжалявам, но нямах доверие на бившия директор на националната полиция. Вече го обясних тук още на 25 февруари. Поисках справка от него за ръководители в МВР с наложени глоби на пътя. Нямах съмнения, че тази информация ще изтече. След час ми докладва, че главният секретар няма неплатени глоби. Същият ги беше платил, след като е изтекла информацията за справката, която искам. Това на третия ден - не ми казва цялата истина. Да го оставя и да получавам част от истината? Естествено, че го смених и така ще постъпвам с всеки ръководител в МВР", заяви Дечев. Той разказа и как става подбора на ръководители обсъждат се имена заедно със зам.министрите, които са от системата на МВР. Правят се проверки за тях и се преценява кой е подходящ.

Правосъдният министър Андрей Янкулов кратко обясни, че няма какво да каже за Петрохан и не знае защо е призован за изслушване.

В залата депутати подвикват от местата си и ядосаха председателстващият проф. Костадин Ангелов. ГЕРБ, ПП-ДБ и Възраждане нямат въпроси към вътрешния и правосъдния министър. Изслушването продължава с процедурни спорове.