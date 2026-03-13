Започва мисията за наблюдение на предстоящите избори от ОССЕ

Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) към на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) откри мисия за наблюдение на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, съобщиха от СДИПЧ.

Мисията се ръководи от Дуня Миятович и е съставена от основен екип от 12 международни експерти, базирани в София. Четиринадесет дългосрочни наблюдатели ще бъдат разположени в различни части на страната от 20 март, а СДИПЧ планира също да отправи искане за 200 краткосрочни наблюдатели, които да пристигнат няколко дни преди изборния ден. Ключовият екип от експерти и дългосрочните наблюдатели са представители на 18 различни държави членки на ОССЕ.

„Ние сме тук по покана на българските власти да наблюдаваме предсрочните парламентарни избори. Както винаги, нашата оценка ще бъде неутрална и независима, което ще спомогне за укрепване на общественото доверие и същевременно ще подкрепи усилията за подобряване на изборния процес“, заяви Миятович.

Мисията ще наблюдава отблизо основополагащи аспекти на изборния процес като предизборната кампания, включително и в социалните медии, финансирането на предизборната кампания, работата на изборната администрация на национално, регионално и местно ниво, правната рамка, разрешаването на изборни спорове, медийното отразяване, както и институционалните мерки, въведени от властите за предотвратяване на дезинформацията. Наблюдателите също така ще оценят изпълнението на предишни препоръки на СДИПЧ за изборния процес. Членовете на мисията за наблюдение на изборите ще проведат срещи с представители на властите в страната, политическите партии, гражданското общество, медиите и международната общност.

За изборния ден делегация от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще се присъедини към мисията на СДИПЧ.

Централната избирателна комисия (ЦИК) два пъти се среща с основния екип на наблюдателната мисия на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ. При едната среща са били обсъдени въпроси, свързани с правната рамка на изборния процес, както и конкретните предизвикателства пред неговата организация. При другата - въпроси, свързани с гарантирането на законосъобразността, прозрачността и доверието в изборния процес, както и с ефективното прилагане на изборното законодателство.