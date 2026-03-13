СДВР задържа над 30 кг дрога

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 30 кг наркотици задържа СДВР, научи "24 часа". Акцията е била в столичния кв. "Малашевци".

Сред откритата дрога попадат кокаин, амфетамини, кристали и други.

Подробности се очакват по-късно днес.