ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Министър Найденов представя национален план за сградно обновяване до 2050 г.

Николай Найденов Снимка: Пресцентърът на МС

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов ще представи националния план за сградно обновяване до 2050-та година.

Събитието ще се проведе на 16.03.2026 г. (понеделник) от 11:00 ч. в сградата на МРРБ.

Планът е стратегически документ, който поставя дългосрочна рамка за обновяване и модернизация на жилищните и нежилищните сгради в България, за постепенно намаляване на енергийното потребление, както и за ускоряване на темпа на обновяване на сградния фонд.

В представянето ще се включат и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, авторите на техническите анализи към плана – Цвета Наньова (Българска Фасилити мениджмънт асоциация) и Драгомир Цанев (Център за енергийна ефективност ЕнЕфект).

Николай Найденов Снимка: Пресцентърът на МС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

