Започват текущите ремонти в селата на община Монтана

През тази седмица екипите на общината са започнали, почистване, косене, миене, подмяна на осветителните тела и на знамената на петте вход-изхода на града. Те са част от републиканската пътна мрежа и би трябвало поддръжката им да бъде осигурена от държавата, но тъй като това не се случва общината отново ще се погрижи, съобщи кметът Златко Живков.

Продължава пролетното почистване на Монтана. Направен е график и за почивните дни. В неделя ще бъде пуснат най-големият фонтан в центъра. Извършва се профилактика на езерото Монтанензиум. Три екипа ще работят за измиването на улиците в града, досега е бил само един. В общината са постъпили над 80 сигнала за опасни дървета в кварталите. Проверяват се всички 21 детски площадки и се подменят счупените игрушки в тях. Установени са 43 компрометирани участъка на уличната мрежа. На други 14 вече е извършен авариен ремонт. Преди дни е била разбита системата за управление на уличното осветление в село Винище и се е наложило спешно възстановяване, уточни Живков.

В съседните села Смоляновци и Белотинци започва текущ ремонт на улици за близо 50 хиляди евро. Всички тези разходи са осигурени със собствени средства, заяви кметът на Монтана. Той благодари на всички граждани и фирми, които са платили данъците си и изрази надеждите си в удължителния бюджет да има достатъчно средства за местни дейности.