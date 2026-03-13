Арестуваха 25-годишен в Пловдив, завлякъл над 10 души със 156 хил. евро чрез измама с крипто ферма

Обещавал на "клиенти" да купи и обслужва машини за копаене на криптовалути, а те да прибират печалбите срещу определена такса

25-годишен мъж е бил задържан за крупна измама с машини за копаене на криптовалути. Той е арестуван след акция на пловдивския отдел "Икономическа полиция", а по образуваното досъдебно производство са събрани доказателства за над 10 потърпевши, общо ощетени с над 156 хиляди евро, съобщиха от МВР.

Разследващите изяснили, че като собственик на търговско дружество мъжът е сключвал фиктивни договори за покупка на машини за генериране на криптовалута и предоставяне на хостинг услуги. Рекламирайки в различни социални мрежи, той набирал желаещи да увеличат доходите си чрез добив на биткойни, ползвайки т.нар. "крипто ферма". Той щял да закупи, свърже и поддържа "копачките" на клиентите, а те щели да прибират цялата месечна печалба срещу определена такса. Така той успял да сключи десетки неистински договори, като взимал между 5 и 10 хиляди евро.

Впоследствие обаче измамникът започвал да отлага изпълнението на услугата, посочвайки различни причини – внезапна необходимост от ремонт на "копачката" в чужбина, административни спънки от електроразпределителното дружество, слаба мощност и т.н. Оказало се също, че в някои случаи изобщо не е закупил обещаните устройства, а в друга – ги е препродал.

При спецакция вчера мъжът е арестуван, а в условията на неотложност са претърсени дома му и ползван терен, от където са иззети договори, платежни документи и множество други доказателства за незаконната дейност. Материалите са докладвани в Районната прокуратура.

Оттам уточняват, че деянието е извършено в периода между 31 януари 2024-а и 14 февруари 2025 г. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, предстои да бъде поискано от съда да го остави зад решетките.