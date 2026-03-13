8 проекта с европейски средства преобразяват Благоевград

Осем проекта с европейски средства ще преобразят градската среда, социалната и образователна инфраструктура в Благоевград. Това стана ясно при представянето на проектите от кмета Методи Байкушев през препълнена зала в областния център. "Модерна, зелена и пълна с живот община", бе мотото на презентацията на визията за развитие на общината през следващите две години.

Проектите, за които е осигурено европейско финансиране, ще дадат нов облик на парковете „Бачиново" и „Ловен дом", на Ботаническата градина, Обсерваторията и дворовете на 11 училища.

Нови зелени пространства, зони за спорт и отдих в кварталите „Струмско" и „Ален мак" и нова пешеходна зона в центъра ще бъдат изградени с осигурените европейски средства. Специално внимание е обърнато на изграждането на нова социална инфраструктура за грижа към уязвими групи, и на реализацията на мащабен проект за изграждане на нова образователна сграда, която ще направи възможен едносменения режим за всички ученици в общината. Предстои и обновяване на Девето ОУ "Пейо Яворов".

Презентацията на „Визия за Благоевград 2026" продължи три часа, стотици заинтересовани граждани присъстваха и активно се включиха в дискусията.