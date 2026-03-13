Андрей Ковачев: Иран е в основата на всички терористични организации в Близкия изток

Иранският режим е в основата на всички терористични организации в Близкия изток, заявия евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев.

"Ние в Европейския парламент с огромно мнозинство приехме няколко резолюции, осъждащи варварския режим в Техеран, който извършва геноцид срещу собствения си народ. Десетки хиляди са убитите от самия режим иранци, които искат промяна, искат демократизация на този режим. Не на този режим — искат промяна на режима", каза Ковачев пред БНТ .

И Европейският парламент подкрепя иранците в тяхното желание за промяна. След толкова много десетилетия на един изключително тежък, теократичен, варварски режим, който стъпква всякакво желание за свобода, за откритост, за възможност да се изразяват желанията на жените, например. Затова и Европейският парламент подкрепи жените на Иран. Ние дадохме и наградата „Сахаров". Жените на Иран получиха и Нобелова награда. И това е нашата позиция, разбира се, и като Европейска народна партия сме изразявали многократно позиция в подкрепа на демократизацията на Иран.

"Европейските държави не участват, разбира се, във военни действия. Но от друга страна трябва да сме наясно, че режимът в Техеран се опитва да има достатъчно много обогатен уран, за да може да произведе ядрено оръжие.

Също така те произвеждат масово и различни калибри ракети с различен обсег на действие, включително и с дълъг — с няколко хиляди километра обсег на действие. Това няма как да не е заплаха, включително и за европейските държави. Това трябва да бъде спряно и от Иран не трябва да има такава заплаха. Да не говорим, че иранският режим е в основата и на всички терористични организации в Близкия изток. Това са Хамас, Хизбула, Ислямски джихад, хутите в Йемен. Всичко идва чрез пипалата и официално като терористична организация, обозначена така наречените Стражи на Ислямската революция — превратът, който е бил извършен през 1979 година.

Иран подкрепя агресията на Русия в Украйна. С иранските дронове се разрушава инфраструктурата и се извършват убийства в Украйна. Това означава, че режимът в Техеран подпомага режима в Москва, съответно водещ войната срещу Украйна и украинските граждани.

И тук да кажем - украинските граждани, които са и украинци, и руснаци, и българи, и най-различни етноси, които са подложени на всекидневен обстрел от руско-ирански дронове. И това е от вече 2022 година непрестанно.

Затова тези два режима — в Техеран и в Москва — са много силно свързани. Ние виждаме как, разбира се, и режимът в Москва подпомага и подкрепя режима в Техеран. Те си имат тяхната ос. Това е Венецуела, Куба, Иран, Северна Корея, които подкрепят агресията на Русия в Украйна.

"Виждаме санкциите, които бяха наложени на „Лукойл", на „Газпромнефт" и на много други руски енергийни гиганти, които чрез продажбата на тези природни дадености на Руската федерация, вместо да отиват за благото на руските граждани от различни етноси в тази огромна държава, отиват за въоръжение.

Около 10% от брутния вътрешен продукт на Руската федерация в момента се използва за производство на военна техника, но тя не е техника за отбрана на територията — международно признатата територия на Руската федерация, а за действия извън тази територия с цел заграбване на чужди територии, които не принадлежат по международното право на Руската федерация.

Ние многократно сме заявявали и има решение на Европейския съюз за това да намаляваме възможно най-много нашите зависимости от руски енергийни източници и да намираме други възможности за нашата икономика, които са в ход.

Разбира се, войната, която се води в Иран, няма как да няма отражение и върху цените на петрола и затова трябва колкото се може по-бързо тези пътища за доставка да бъдат сигурни. Мисля, че САЩ също имат това желание и искат да го наложат, включително и със сила.