Майките на Калушев, Николай и Александър на протеста пред Съдебната палата (Снимки, видео, обновява се)

Майките на тримата открито мъртви край Околчица - Александър Макулев, Николай Златков и Ивайло Калушев, дойдоха на протеста пред Съдебната палата в София. Около 400 души настояват за истината и не вярват във версията на МВР и прокуратурата, че става въпрос за секта и ритуално самоубийство в Петрохан и 2 убийства от Калушев и последвало самоубийство под Околчица. Те искат да се запознаят с всички факти по разследването - експертизи, протоколи от огледи и други. Стела Димитрова-Майсторов (с жълтото яке) е майка на Ивайло Калушев Снимка: Георги Кюрпанов

Поне 20 души прегръщаха Ралица Асенова, майка на Николай Златков. Тя дойде с черни връхни дрехи, но жълта блуза. Майката и пастрока на Ивайло Калушев - Стела Димитрова-Майсторов и Николай Майсторов, също дойдоха на протеста. Там бе и майката на Александър Макулев - Десислава Макулева. И те бяха в жълто, а част от демонстрантите носеха жълти сърца. Жълтото е било любимият цвят на Николай Златков, затова и то е акцент при протеста. Червените сърца, които хората носят, са за Ивайло Иванов, Дечо Василев и Ивайло Калушев. Зелените са в памет на Александър, това било любимият му цвят. Саша Безуханова е на демонстрацията. Снимка: Николай Литов

Искам да ви благодаря, че сте тук в защита на правото на една общност да научи истината. Благодаря ви, че сте тук, за да се противопоставите на системата от лъжи, каза от мегафона Виктор Лилов.

Саша Безуханова също дойде на протеста. Тя е сред големите дарители на сдружението на Ивайло Калушев Национална агенция за контрол на защитените територии, което е развивало своята дейност в хижа "Петрохан". Тя дойде в жълто.

Петромир Кънев от "Правосъдие за всеки" също е на протеста. Той обясни, че не познава загиналите, но бил пред Съдебната палата, защото не вярвал на прокуратурата. На протеста е и Георги Георгиев от Боец. Кънев нападна главния прокурор Борислав Сарафов, който сравни случилото се в хижата със сериала "Туин Пийкс". Спореф Кънев обвинител номер 1 насочил разследването в грешна посока.

Мария, приятелка на Ралица Асенова, поиска хората, които са познавали шестимата мъртви, да вдигнат ръка. Направиха го малцина. Повечето демонстранти вдигнаха ръка, когато Мария ги попита дали са съчувствали на близките, макар и да не са познавали шестимата. Някои се разплакаха ю. Мария посочи, че силата на Ралица, с която търси истината, е изконно човешко право. Мария посочи сред жертвите Деян Илиев. Той откри трите тела в хижа "Петрохан", бе разпитан по делото, и замина в Мексико.

Приятел на Ралица - Спас, разказа как се запознал с нея, Николай Златков и семейството им. Били на стадион "Славия", а Ники играел. Тогава бил на 6 години. Семейството било заедно със Спас в тежък за него момент. Ники дори му казал, че усеща голяма тревожност в него. Това дете бе повече от терапевт. Неслучайно това дете е дошло при Ралица, каза Спас. И посочи, че тя е прекрасен и много силен човек. Семейството го посъветвало да каже "не" на страха, а другият им завет бил да се направи добро и на друг. Свободният човек не се страхува и предава, добави Спас и каза, че на протеста няма политически обвързани хора. Посочи, че душата е душа и това няма общо с религията и сектантството. Тя не зависела от това дали си християнин, будист или с друга религия. Нямало значение и дали вярваш в прераждането. "Любимият филм на Ники беше "Смело сърце". Убеден съм, че той не се е предал и в последния момент", завърши Спас и призова хората да викат "Истина".

Актьорът Галин Стоев също е на събитието. Снимка: Николай Литов