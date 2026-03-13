Неуспял кандидат за кмет на Пловдив става шеф на спортния отдел в общината

Ваня Драганова

Руси Чернев

За Руси Чернев гласуваха 1447 души през 2023-а

Журналистът Руси Чернев, който на последните местни избори се кандидатира за кмет на Пловдив с регистрацията на "Консервативна България" и получи 1447 гласа, става шеф на отдел "Спорт и младежки дейности" в общината. По информация на "24 часа" той ще поеме поста в понеделник.

Преди години Чернев се занимаваше основно със спорт като репортер, след това стана главен редактор на в. "Марица". Напусна тази позиция и след неуспеха си на местния вот създаде регионален информационен сайт. Към момента името му вече не фигурира там.

Постът на ръководител на спортния отдел е свободен от средата на януари т. г., когато предишният шеф Иван Запрянов напусна. "Решението ми е продиктувано от личното ми убеждение и принципност, че когато има съществени разминавания във визията, приоритетите и подхода към развитието на спорта, е редно човек да се оттегли, отколкото формално да заема позиция, в която не може да реализира пълния си потенциал и идеи", обясни тогава бившият ММА боец.

