БАН създаде национален комитет за отбелязване на 150-годишнината на Априлското въстание

БАН създаде национален инициативен комитет за отбелязване на 150-годишнината на Априлското въстание. Това обяви председателката на академията чл.-кор. Евелина Славчева на първата консултативна среща, която се проведе днес.

Целта на срещата е да бъдат поставени основите на мащабна програма по повод 150-годишнината от Априлското въстание, която да обедини историческата истина с творческото вдъхновение нацията ни, чиито устрем към свобода, равенство и добруване, вярваме, не е угаснал. В комитета влизат известни учени като историците акад. Георги Марков, акад. Иван Илчев, акад. Иван Гранитски, чл.-кор. Атанас Семов, чл.-кор. Александър Костов и зам.-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов.

"Още миналата година създадохме академичен инициативен кабинет, за да отбележим тази знаменателна годишнина. След като обявихме инициативата започнаха да пристигат писма от страната. В страната подготовката кипи, но е фрагментирана - общинни, училища, читалища, но липсва онова чувство на заедно. Решихме да поемем тази отговорност. Имаме нужда от динамична платформа, на която да има национален календар за отбелязване на събитията и БАН се заема с това да го направи достъпен", каза още председателката на БАН.

"Тази активност БАН потвърждава ролята си на един от духовните стожери на нацията. Именно на БАН се падаше тази чест и отговорност да създаде национална организация за общонационалното отбелязване на тази годишнина. Тя е най-голямата годишнина, която България отбелязва в последните 50 г., съпоставима само с 1300-годишнината за учредяването на българската държава. Не сме имали и по-голям управленски позор от умишления провал на честванията за 150-годишнината на Априлското въстание. Никога досега значимо национално събитие, свързано с българската история, не е оставало без на практика от никаква подкрепа от българското правителство", коментира Атанас Семов.

Комитетът предвижда много международни и национални конференции, изложби, тържествени събрания. В обсъждането на календара на събитията се включиха с предложения кметовете на Панагюрище и Априлци Желязко Гагов и инж. Тихомир Кукенски, председателят на НСОРБ Силвия Георгиева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и председателят на Общобългарски комитет „Васил Левски" Васил Василев. На събитието присъства Главният секретар на Светия Синод на БПЦ-БП Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим.