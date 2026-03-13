Гюров сезира КС за Съвета за мир на Тръмп, след като се оказа задължен да го задвижи (Обзор)

Народното събрание гласува предложението на ДПС - че правителството трябва да го внесе за ратификация. По конституция не може да ни вменява действия, обясни служебният премиер

Правителството да внесе в парламента ратификацията на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Това го задължиха депутатите от ГЕРБ, ДПС и ИТН. Точката бе включена извънредно в дневния ред на парламента в петък. Още преди решението да бъде прието обаче, премиерът Андрей Гюров обяви, че ще сезира Конституционния съд.

“Разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка “Магнитски”, но има ясна практика в Конституционния съд - НС не може да вменява действия на правителството. Внасянето на такава ратификация е изцяло в нашите правомощия”, обясни той. И бе категоричен, че воденият от него служебен кабинет

няма да предприема такива действия

Искането парламентът да задвижи процедурата по ратификация бе на лидера на ДПС Делян Пеевски. В четвъртък депутатите от комисията по отбрана му дадоха зелена светлина на извънредно заседание, след като преди това комисията по външна политика 2 пъти не можа да събере кворум. Опозицията я бойкотира, както и двама от доскорошното мнозинство - Габриел Вълков и Иван Петров от БСП.

С нарочна позиция срещу ратификацията в петък сутринта излезе и Изпълнителното бюро на БСП. “Участието ни е в противоречие с принципите, на които се основава българската външна политика и международните отношения - зачитане на международното право и устава на ООН. Това е стратегически и основополагащ въпрос, който трябва да бъде отнесен към следващо НС”, пише в нея. Но бившият лидер на партията Атанас

Зафиров осигури кворума във военната комисия

и така предложението на Пеевски влезе в залата, а за гласуването му той доюде лично. Бе прието със 100 гласа “за” от ГЕРБ, ДПС, ИТН и независимите депутати.

“ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е на Сорос. Громиха Америка и президента на Америка. Жалка гледка”, заяви лидерът на ДПС в кулоарите след гласуването.

Присъединяването на България към Съвета за мир бе подписано от бившия премиер Росен Желязков на 22 януари. Съветът първоначално бе създаден заради “Всеобхватния план за мир в Газа” на Тръмп.

“Имаме

големи резерви, както почти всички държави в ЕС, за правния статут

на разширения Съвет за мир, който отива отвъд Газа”, коментира външният министър Надежда Нейнски. Именно затова от Министерския съвет ще поискат от КС да се произнесе дали текстовете на устава на организацията не противоречат на конституцията и законите у нас.

“Това са резервите и на по-голямата част от европейските държави, които подкрепят плана за мир, но имат притеснения за разширената версия”, обясни Нейнски.

А в парламента дебатите продължиха над 2 часа. Депутатите спориха трябва ли изобщо страната ни да е в организацията на Тръмп, що за орган е тя, както и законно ли е Народното събрание да приема подобно решение. По конституция външната политика се води от изпълнителната, не от законодателната власт, напомниха от ПП-ДБ.

Не стана ясно и какво точно ще се ратифицира, тъй като бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че всъщност няма споразумение за присъединяване към съвета. Според зам.-шефа на ДПС Йордан Цонев съветът на Тръмп е стъпка в посока реформиране на ООН, което “не може да вземе решение по нито един наболял проблем, чийто съвет за сигурност има две авторитарни държави с право на вето”. ООН трябва да се реформира, разтури или да се приеме нещо друго, обяви той от парламентарната трибуна.