Над 55 кг наркотици, включително над 10 кг фентанил, иззе столичната полиция при спецакция

В рамките на спецоперация на сектор „Наркотици" към Столичната дирекция на вътрешните работи са иззети 40 кг метаамфетамин, 3 кг марихуана, над 3 кг кокаин и над 10 кг фентанил, както и таблетираща и пресовъчна машини, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Веществата са открити в къща, намерени са също така два автомата и два пистолета. Задържани са криминално проявен мъж на 50 г. и жена на 55 г. По думите на Николов имотът е депо, от което се захранват основните наркодилъри, които разпространяват на територията на София.

Директорът на СДВР коментира още, че със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев от днес са сменени досегашните му трима заместници с началника на 4-о РУ Кристиян Тонев, досегашният зам -началник на Специализирани полицейски сили Емануил Петков и началникът на престъпленията спрямо МПС Николай Пелтеков. Николов каза, че смяната е ръководно решение, съобщи БТА.