Директорът на СДВР: Има над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предстоящите избори

Директорът на СДВР Любомир Николов (вляво) разговаря с вътрешния министър Емил Дечев и главният секретар на МВР Георги Кандев. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Има образувани над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предсрочните парламентарни избори, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов пред медиите.

Той добави, че всички те са докладвани на прокуратурата, а работата по случаите продължава, съобщава БТА.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че е проведена работна среща с представители на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност" и Централната избирателна комисия, на която са обсъдени съвместни действия за провеждането на законосъобразни, честни и прозрачни избори.

