Първият радиотелескоп в България се очаква да заработи до края на 2026 г. в обсерваторията „Рожен"

Българската астрономическа обсерватория „Рожен" отбелязва днес 45 години от откриването си. Най-големият астрономически комплекс в Югоизточна Европа е открит на 13 март 1981 година и оттогава е водещ център за астрономически наблюдения и научни изследвания в България.

"Като астрономически комплекс това е най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа. Когато е откривана, най-големият телескоп с диаметър на огледалото два метра е бил нещо ново и модерно за целия свят", казва пред БТА нейният директор Никола Петров.

По думите му днес обсерваторията се развива основно в областта на оптичните наблюдения, като изследванията се извършват във видимия спектър на светлината. През годините комплексът е преминавал както през периоди на развитие, така и на затруднения, но през последните години се наблюдава модернизация на техниката и разширяване на научната инфраструктура.

Преди около година и половина в обсерваторията е въведен в експлоатация нов оптичен телескоп за нощни наблюдения с диаметър на огледалото 1,5 метра. Тази година предстои и официалното откриване на телескоп с диаметър 80 сантиметра, който заменя предишен инструмент с диаметър 60 сантиметра и ще позволи по-прецизни наблюдения, включително на активни образувания на Слънцето.

В обсерваторията има и няколко по-малки телескопа, които също се използват за научни изследвания.

Директорът на обсерваторията съобщи още, че тази година се очаква да започне изграждането на първия радиотелескоп в България. Съоръжението ще бъде част от голяма международна мрежа от радиотелескопи в Европа и ще позволи наблюдения в друга част от електромагнитния спектър. Ако проектът се реализира по план, радиотелескопът може да бъде въведен в експлоатация още до края на годината, прогнозира Никола Петров.

От 5 март 2026 г. Националната астрономическа обсерватория „Рожен" отново приема посетители. До началото на летния сезон посещенията се организират от четвъртък до неделя между 10:00 и 16:00 часа, като групите се допускат на всеки кръгъл час. От юни обсерваторията ще бъде отворена за посещения всеки ден с изключение на вторник, уточни директорът на обсерваторията.