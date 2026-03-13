Стотици в жълто, Саша Безуханова и Сандов подкрепиха майките на Ники, Сашко и Калушев (Обзор)

Телефонът на ламата вече е отключен, чака се тройната експертиза за труповете в кемпера

Над 1000 души поискаха всички факти по разследването “Петрохан” пред Съдебната палата в петък вечерта. Близки и непознати на жертвите в хижата и в кемпера под Околчица подкрепиха майките на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, които организираха мирния протест. Те бяха категорични, че се прикрива убийството на шестимата и настояват да получат всички доказателства по делото. Бяха облечени в жълто - любимият цвят на Николай Златков. За да подкрепят исканията им, дойдоха бизнес дамата Саша Безуханова, която е направила дарение на сдружението им, както и бившият екоминистър Борислав Сандов, който е подписал рамковото споразумение с тях през 2022 г. Саша Безуханова подкрепи протеста.

“Кой ги уби? Кочината!”, беше посланието на Стела Майсторова, майката на Ивайло Калушев. В прощалното съобщение до нея той пише, че вече не издържат в “тази кочина”.

“Опитвахме се да се борим скришно с другите близки на жертвите. Срещахме се по паркове, изключвахме си телефоните. Но ние не сме престъпници. Нашите близки също - те бяха убити. Те през целия си живот само са помагали. Борислав Сандов дойде с детето си.

“Никой от тях не е убиец, никой от тях не е самоубиец”, каза Ралица Асенова. По-рано в петък тя разпространи до медиите информацията, която получила от разследващите. Според нея в съдебномедицинската експертиза на сина ѝ Николай Златков било посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Разследващи обаче категорично го отрекоха пред “24 часа”. Все още не е готова допълнителната тройна съдебномедицинска експертиза, която се прави от съдебни лекари в София. Причината е, че възрастният съдебен лекар от Враца не дал съвсем ясни отговори. Според него смъртта на тримата настъпила около 30-40 часа преди намирането на трите трупа на 8 февруари. Според Асенова в заключението пишело, че смъртта на Николай е настъпила на 5-6 февруари. Труповете на другите бяха намерени на 2 февруари в хижата. Ралица Асенова говори пред множеството.

По време на огледа в кемпера под Околчица на разследващите им направило впечатление, че при телата нямало разлагане, но вече имало мирис, което не можело да се получи, ако смъртта е настъпила в петък например, научи още “24 часа”. А и температурите на Околчица по това време в нито един момент не били положителни. Затова е назначена тройната експертиза, която трябва да каже приблизително кога е настъпила смъртта на Калушев, Златков и Макулев.

Единият от телефоните на Калушев вече бил отключен, но за съдържанието му още няма яснота. Десислава Макулева - майката на Александър

Друг важен момент е, че се работи и по комплексната психиатрична, психологическа, сексологична и теологична експертиза.

Тя трябва да даде отговор защо Калушев, Златков и Макулев не са останали с другите в хижата. Според експерт по разследването вероятно освен заради йерархията в групата другата причина е, че някой от тримата мъже в хижата е можело да защити младежите Николай и Александър и да се противопостави на Калушев.

