Десислава Радева с нов пост развълнува Фейсбук - атакува ли пак съпруга си (Видео)

Не я били разбрали - пуснала песен от преди 11 г. А решили, че днес напада Румен Радев, защото групата пее: "Аз ще те създам! Аз ще те съсипя!"

Нов пост във Фейсбук на съпругата на Румен Радев - Десислава Радева, 10 дни след предишния й, предизвика вълнения в социалните мрежи.

Тогава съпругата на доскорошния президент цитира "Ъпсурт" - "Мене ме нема в целата схема" и добави до логото на коалицията "Прогресивна България", с която Радев ще се яви на предстоящите парламентарни избори: "Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото имено не бива да се споменава". Тогава мнозина изтълкуваха озадачаващия пост като разграничаване от формацията, с която съпругът й ще се впусне в политическата битка.

Сега тя постна от "Ютюб" песента на популярната английска рок група "Мюз" с красноречивото заглавие "Psycho" (Психо) и го придружи с думите: "Ей така, заради петък 13-ти". Текстът на парчето е твърде провокативен: "Аз ще те създам! Аз ще те съсипя! Аз ще те превърна в шибан психопат!" По-голямата част от публиката привидя нова атака срещу съпруга й Румен Радев.

Веднага заваляха коментарите и тълкуванията: "И сега пак цяла седмица ще четем анализи какво сте искали да кажете", коментира потребител с името Натария Господинова. "Мале... ама наистина ли не разбирате какво пише в поста? Пише: „Петък 13-и, 6 години от началото на пандемията и Големия страх". Сега, ако добавя и щипка сол в раната с въпроса: „Кой/коя партия/организация бе най-близко до посланието на песента?", ще стане мазало...", пише от своя страна Андрей Ненов.

"Символичен съвременен "протест", изразен с ретро класиката на словото "...моя родино и пламнало родно небе, вятъра иде и страшно е, майко, и весело, пей и умира просторното равно поле!"/Н.Фурнаджиев" - Светът е полудял, но ние сме от НОРМАЛНИТЕ!🤗 Поздрави, Десислава, въпреки петък 13!", пише Дафина Рашкова. "Утре троловете цял ден ще пишат и ще преразказват със свои думи...Супер сте,хубава вечер!", поздравява я Румяна Балабанова.

Часове по късно самата Радева поясни в нова своя публикация в социалната мрежа: "Истината и само истината. Защото започнаха интерпретации на тема, уточнявам:

Фейсбук ме подсети за тази песен, пусната от мен преди 11 години. Няма друга "драма".

Моля всички, упражняващи се по темата да ги учат тези езици! И като четат текст, нека е с разбиране. Muse са помогнали с нагледен материал".

Заваляха поредните коментари под поста й. "Обичайното "какво е искал да каже авторът"? Нищо не е искал да каже, просто се е сетил за една песен", написа потребител, на който Десислава Радева отговори с думите, придружени от усмихващ се емотикон: "Доказвай, че нямаш сестра". "Язък, съчувствам на тези, които напразно изписаха вече кофи с мастило и километри статии - кой какво искал да каже. Да им имам и кристалните топки от али експреса, които нищо не са познали", коментира Галя Атанасова.

Публикувахте от Десислава Радева в Петък, 13 март 2026 г.