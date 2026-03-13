2 г. и 8 месеца условно за смъртта на 18-годишен асеновградчанин, ударен пред дискотека в Пловдив

Присъдата е произнесена над 6 години след случилото се и е само на първа инстанция

Условна присъда от 2 г. и 8 месеца с 5-годишен изпитателен срок получи пловдивчанинът Пламен Кралев за смъртта на младия Георги Кукувейков от Асеновград. 18-годишното момче издъхна в болницата 13 дни след нанесен побой пред дискотека в Пловдив.

32-годишният сега Кралев е признат за виновен в това, че причинил по непредпазливост смъртта на тийнейджъра вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда - като му счупил два зъба. Окръжният съд в Пловдив обаче го е оправдал по повдигнатото му обвинение за нанасяне на тежка телесна повреда. Тя се изразявала в кръвонасядания на меките черепни покривки, счупване на черепната основа, кръвоизливи и контузии по мозъка. Според магистратите обаче няма достатъчно доказателства за умишленото ѝ нанасяне.

Пламен Кралев е прекарал около 5 месеца зад решетките, които ще бъдат приспаднати от наказанието му. Той трябва да плати 3963,18 евро разноски по делото. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

Боят между Кралев и Кукувейков се разиграл на 1 ноември 2019 г. Двамата били в един и същ нощен клуб, но с различни компании. Тийнейджърът често ходел до тоалетната и блъскал по-възрастния мъж, а когато вторият си тръгвал, го заплашил, че ще го смачка. Георги Кукувейков напсувал Пламен Кралев, той го ударил и младежът паднал, при което ударил главата си. Издъхнал 13 дни по-късно, без да се свести.