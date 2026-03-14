Явор Божанков: Положих усилия да проведем диалог с Асен Василев, но той отказа

"Продължаваме промяната не желаят да бъда чат от листите. Това каза народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков по бТВ.

Обещавам да работя за изборния успех на коалицията, дори и извън листите, добави още той.

Политиката не е място , в което емоциите и егото са водещи, допълни той.

Разговарял съм с Асен Василев преди реденето на листите. Поставих въпроса какви проблеми стоят между нас. Положих усилия да проведем диалог, но той по-скоро отказа. Резултатът е налице, каза Божанков.

Решението на ПП е Даниел Лорер също да не е част от листите, добави Явор Божанков.

Очаквайте подробности!